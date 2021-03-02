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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Папа Римский предсказал новый всемирный потоп

Человечество столкнется со вторым великим потопом, вызванным глобальным потеплением, если лидеры стран не примут меры для устранения коррупции и несправедливости. С таким заявлением выступил Папа Римский Франциск.

папа римський франциск

Сам факт наводнения мог быть мифом, говорит понтифик, но он используется в качестве примера, чтобы показать, как Бог использует гнев, чтобы наказать несправедливость и исправить зло в мире.

Глава католической церкви считает, что человечество ждет еще один большой потоп, если не примет меры, чтобы остановить повышение температуры на планете и таяние ледников.

– Это случится, если мы продолжим идти тем же путем, – считает Франциск.

Он также призывает к терпению в вере, говоря, что для христиан естественно иметь сомнения в Боге.

Франциск напомнил, что в Библии Ной пережил потоп благодаря своей добродетели, поэтому считает, что властям необходимо в первую очередь разобраться с коррупцией и несправедливостью в своих странах.

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В то же время в ООН предупредили, что 2021 год будет катастрофически жарким и побьет температурный рекорд прошлого лета.

В частности, за последние три десятка лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса. Как следствие — степи в южных регионах страны могут превратиться в пустыни.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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