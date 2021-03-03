Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии пришел к выводу, что русскоязычный телеканал Pirmais Baltijas Kanals (ПБК) распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусной инфекции Covid-19 и ее заразности, тем самым подвергая здоровье людей серьезному риску.

NEPLP зафиксировал два случая распространения фейков о коронавирусе в эфире канала ПБК – 27 и 30 декабря 2020 года.

Телеканал ПБК оштрафовали на максимальную сумму €10 тыс. – за первый случай и на €6 тыс. – за второй.

В Совете считают, что ложные заявления, сделанные в эфире, могут увеличить риск распространения инфекции среди членов семьи и особенно способствовать заражению пожилых людей и детей.

Кроме того, вводящая в заблуждение информация может снизить участие людей в мерах безопасности, что грозит неконтролируемым распространением Covid-19.

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В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов, поскольку NEPLP не смогла найти информацию о представителях этих телеканалов в стране. Решение вступило в силу с 10 февраля.

А 15 февраля в Латвии запретили российский телеканал РТР — из-за языка ненависти в сторону Украины в программе 60 минут.

Источник: Delfi