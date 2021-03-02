Уже более 245 млн человек в 107 странах получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Среди лидеров — Израиль, ОАЭ и Великобритания.

Журналист Bloomberg Джон Фраер отметил, что 14 стран вакцинировали от 1% населения и более. Среди этих стран: Индия — 1%, Россия — 2%, Бразилия и Китай — 3%, страны ЕС — 5%, Турция — 9%, Марокко — 10%; Сербия — 13%; США — 15%; Чили — 18%; Бахрейн — 20%.

Лидерами по Covid-вакцинации стали Великобритания — 30%, Объединенные Арабские Эмираты — около 50% и Израиль — 52% населения.

???? Vaccine Tracker Update-March 2 % of people with at least 1 dose

???????? Israel 52%

???????? UAE ~50%

???????? UK 30%

???????? Bahrain 20%

???????? Chile 18%

???????? USA 15%

???????? Serbia 13%

???????? Morocco 10%

???????? Turkey 9%

???????? EU 5%

???????? Brazil 3%

???????? China ~3%

???????? Russia 2%

???????? India 1%https://t.co/WveKyLCtiA @business — John Fraher (@johnfraher) March 2, 2021

По состоянию на середину февраля в Израиле было привито полностью около 39% населения. Страна остается мировым лидером по вакцинации.

Кроме того, Израиль вакцинировал иностранцев и будущих беженцев.

В первый день этой программы среди иностранцев от Covid-19 сделали прививки гражданам Филиппин, Молдовы и Нигерии.

Представитель муниципалитета Тель-Авива Эйтан Шварц заявил, что ответственность правительства — вакцинировать всех, кто находится в пределах границы страны.