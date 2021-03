Уже более 245 млн человек в 107 странах получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Среди лидеров — Израиль, ОАЭ и Великобритания.

Журналист Bloomberg Джон Фраер отметил, что 14 стран вакцинировали от 1% населения и более. Среди этих стран: Индия — 1%, Россия — 2%, Бразилия и Китай — 3%, страны ЕС — 5%, Турция — 9%, Марокко — 10%; Сербия — 13%; США — 15%; Чили — 18%; Бахрейн — 20%.

Лидерами по Covid-вакцинации стали Великобритания — 30%, Объединенные Арабские Эмираты — около 50% и Израиль — 52% населения.

???? Vaccine Tracker Update-March 2

% of people with at least 1 dose

???????? Israel 52%

???????? UAE ~50%

???????? UK 30%

???????? Bahrain 20%

???????? Chile 18%

???????? USA 15%

???????? Serbia 13%

???????? Morocco 10%

???????? Turkey 9%

???????? EU 5%

???????? Brazil 3%

???????? China ~3%

???????? Russia 2%

???????? India 1%https://t.co/WveKyLCtiA @business

— John Fraher (@johnfraher) March 2, 2021