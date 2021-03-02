Уже более 245 млн человек в 107 странах получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Среди лидеров — Израиль, ОАЭ и Великобритания.
Журналист Bloomberg Джон Фраер отметил, что 14 стран вакцинировали от 1% населения и более. Среди этих стран: Индия — 1%, Россия — 2%, Бразилия и Китай — 3%, страны ЕС — 5%, Турция — 9%, Марокко — 10%; Сербия — 13%; США — 15%; Чили — 18%; Бахрейн — 20%.
Лидерами по Covid-вакцинации стали Великобритания — 30%, Объединенные Арабские Эмираты — около 50% и Израиль — 52% населения.
???? Vaccine Tracker Update-March 2
% of people with at least 1 dose
???????? Israel 52%
???????? UAE ~50%
???????? UK 30%
???????? Bahrain 20%
???????? Chile 18%
???????? USA 15%
???????? Serbia 13%
???????? Morocco 10%
???????? Turkey 9%
???????? EU 5%
???????? Brazil 3%
???????? China ~3%
???????? Russia 2%
???????? India 1%https://t.co/WveKyLCtiA @business
— John Fraher (@johnfraher) March 2, 2021
По состоянию на середину февраля в Израиле было привито полностью около 39% населения. Страна остается мировым лидером по вакцинации.
Кроме того, Израиль вакцинировал иностранцев и будущих беженцев.
В первый день этой программы среди иностранцев от Covid-19 сделали прививки гражданам Филиппин, Молдовы и Нигерии.
Представитель муниципалитета Тель-Авива Эйтан Шварц заявил, что ответственность правительства — вакцинировать всех, кто находится в пределах границы страны.