PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Россия активизирует кампанию дезинформации против ЕС — Боррель

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия усилила кампанию по дезинформации относительно Евросоюза, чтобы ослабить его.

Жозеп Боррель

Боррель пообещал усилить работу по предотвращению и сдерживанию злонамеренной деятельности против ЕС.

— Дезинформация особенно опасна во время пандемии, поскольку речь идет о цене жизней. Мы видели распространение прокремлевских информационных бюллетеней, которые утверждали, что ношение масок бесполезно. РФ также делала все, чтобы дискредитировать вакцины, которые мы используем, восхваляя одновременно собственную вакцину и механизм ее распространения, введенный в России, — отметил Боррель.

Читайте
США могут ввести санкции против России уже на этой недели – CNN

По его словам, дезинформация сегодня распространяется в индустриальных масштабах.

Кроме того Боррель напомнил, что за последние годы для выявления такой дезинформации и координации усилий для ее разоблачения была создана структура East StratCom Task Force. Этот инструмент помог лучше понимать тактику, технику государственных и негосударственных игроков в сфере дезинформации и начинать действовать проактивно.

Однако представитель ЕС сообщил, что нужно улучшить работу и действовать более скоординировано с государствами-членами и партнерами для предотвращения и реагирования на гибридные угрозы, включая дезинформацию.

Санкции против РФ

Европейский Союз официально утвердит новые санкции против Российской Федерации на этой неделе.

В частности, санкции будут касаться приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Источник: DW

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка