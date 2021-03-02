Распространение новых штаммов коронавируса грозит четвертой волне коронавируса в США. Такие опасения озвучила руководитель Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

По ее словам, 70 тыс. новых случаев Covid-19 и почти 2 тыс. смертей в день на прошлой неделе – это очень высокий показатель.

– С распространением новых штаммов коронавируса мы можем полностью потерять те позиции в преодолении болезни, которых мы достигли. Эти варианты являются вполне реальной угрозой для нашего народа и нашего прогресса, – сказала она.

Больше всего экспертов в области здравоохранения беспокоят штаммы, впервые обнаруженные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

По их прогнозам, очень заразный вариант B.1.1.7, впервые найденный в Великобритании, будет доминировать в США в марте.

Сейчас в стране обнаружены 2 463 случая инфицирования новыми штаммами коронавируса. 2 400 из них касаются британского штамма.

Кроме того, Рошель Валенский обеспокоена, что некоторые штаты отменяют рекомендованые для защиты людей от Covid-19 мероприятия здравоохранения.

– У нас есть возможность остановить потенциальный четвертый всплеск болезни в стране. Пожалуйста, будьте уверенны в своих убеждениях, – попросила руководительница CDC.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в США зафиксировали более 28 млн случаев Covid-19 и 500 тыс. смертей.

Первая партия вакцины Johnson & Johnson

2 марта в США ждут первую партию вакцины Johnson & Johnson.

Около 4 млн доз вакцины от Covid-19 отправили 28 февраля вечером. Производитель препарата доставит еще около 16 млн доз до конца марта и 100 млн до конца июня.

Правительство рассчитывает, что поставки одобренной недавно вакцины Johnson & Johnson повысит уровень вакцинации.

Источник: BBC