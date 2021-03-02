Во вторник, 2 марта, США вводят санкции против России за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального. В Вашингтоне публично обвинили в этом ФСБ.

По данным СМИ, ограничения вводятся против семи высокопоставленных представителей российских властей.

Также санкции затронут 14 организаций из России, Германии и Швейцарии за производство биологического и химического оружия.

Новые санкции США предполагают экспортные и визовые ограничения.

В США пришли к выводу, что власти России причастны к отравлению Навального, в этом публично обвинили ФСБ.

Санкции ЕС против России

2 марта санкции против России за преследование Навального также ввели в Евросоюзе.

В частности, ограничения затронули четырех россиян, ответственных за серьезные нарушения прав человека. Ранее сообщалось, что эти санкции ЕС и США будут синхронными.

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