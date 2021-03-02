Трамп и его супруга вакцинировались против Covid-19 еще в январе — CNN

Бывший президент США Дональд Трамп и экс-первая леди Мелания Трамп были вакцинированы против Covid-19 в Белом доме еще в январе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на советника Трампа.

Собеседник не уточнил, какой именно вакциной был привит президент и его супруга и сколько доз они получили.

В воскресенье, 28 февраля, выступая на консервативной конференции в Орландо (штат Флорида), Трамп призвал своих сторонников сделать прививку от коронавируса.

— Мы позаботились о многих людях, в том числе, я думаю, 21 декабря мы позаботились о Джо Байдене, потому что он получил свою прививку, он получил свою вакцину. (…) Итак, все, идите и сделайте свою прививку, — заявил он.

Трамп и его супруга переболели коронавирусом осенью прошлого года.

При этом в середине декабря чиновник Белого дома сообщал, что Трампу не будет введена вакцина против коронавируса до тех пор, пока она не будет рекомендована медицинской командой Белого дома.

Первые поставки в США недавно одобренной вакцины от коронавируса Johnson&Johnson ожидаются во вторник. Правительство рассчитывает, что это позволит повысить уровень вакцинации.

Johnson&Johnson доставит еще около 16 миллионов доз к концу марта и 100 миллионов к концу июня, но распределение будет загружено обратно.