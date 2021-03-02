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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Twitter будет маркировать сообщения с дезинформацией о Covid-вакцине

Социальная сеть Twitter будет маркировать сообщения, содержащие неправдивую информацию о вакцинах от коронавируса.

Twitter

В компании сообщили, что все твиты, которые будут вводить в заблуждение пользователей относительно вакцинации против коронавируса, будут обозначать. Эти меры добавляются к постоянному удалению наиболее вредной информацию по Covid-19.

Также представители Twitter добавили, что одно нарушение не потянет за собой ответственности. В то же время, после двух или трех нарушений аккаунт будут блокировать на 12 часов. После четырех нарушений аккаунт будет заблокирован на неделю.

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Если пользователь получит более пяти нарушений, то его аккаунт блокируется навсегда.

На сегодня было удалено более 8 тыс. сообщений и приняты меры против более 11 млн человек, которые распространяли фейки о вакцинации.

Twitter

Компания Twitter заблокировала навсегда 373 аккаунтов, 100 из которых связаны с Россией.

Некоторые из этих сообщений дополняли рассказы, которые были связаны с российским правительством, одновременно другая часть сети была сосредоточена на подрыв веры в альянс НАТО и его стабильность.

Вторая группа из 31 аккаунта — вероятно связана с Агентством интернет-исследований — Ольгинской фабрикой троллей. Эти аккаунты вели информационную войну против Европы и США.

Источник: Twitter

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