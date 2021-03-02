Twitter будет маркировать сообщения с дезинформацией о Covid-вакцине

Социальная сеть Twitter будет маркировать сообщения, содержащие неправдивую информацию о вакцинах от коронавируса.

В компании сообщили, что все твиты, которые будут вводить в заблуждение пользователей относительно вакцинации против коронавируса, будут обозначать. Эти меры добавляются к постоянному удалению наиболее вредной информацию по Covid-19.

Также представители Twitter добавили, что одно нарушение не потянет за собой ответственности. В то же время, после двух или трех нарушений аккаунт будут блокировать на 12 часов. После четырех нарушений аккаунт будет заблокирован на неделю.

Если пользователь получит более пяти нарушений, то его аккаунт блокируется навсегда.

На сегодня было удалено более 8 тыс. сообщений и приняты меры против более 11 млн человек, которые распространяли фейки о вакцинации.

Twitter

Компания Twitter заблокировала навсегда 373 аккаунтов, 100 из которых связаны с Россией.

Некоторые из этих сообщений дополняли рассказы, которые были связаны с российским правительством, одновременно другая часть сети была сосредоточена на подрыв веры в альянс НАТО и его стабильность.

Вторая группа из 31 аккаунта — вероятно связана с Агентством интернет-исследований — Ольгинской фабрикой троллей. Эти аккаунты вели информационную войну против Европы и США.

Источник: Twitter