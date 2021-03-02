В Британии фиксируют самый низкий показатель смертности от Covid-19 с октября

1 марта в Великобритании зафиксировали самый низкий с октября показатель смертности. За сутки в стране зафиксировали 104 летальных исхода.

Общее количество смертей в Великобритании составило 122 953 человека.

В то же время за сутки положительный результат теста получили 5 455 граждан Великобритании, что является самым низким показателем со 2 октября.

Всего с начала пандемии в Великобритании зарегистрировано 4 182 009 случаев коронавирусной болезни.

Новое исследование вакцины

Согласно новому исследованию Public Health England (PHE), один укол вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech или Oxford/AstraZeneca обеспечивает серьезную защиту от госпитализации и тяжелых заболеваний у пожилых людей.

Новое исследование в Англии показало, что обе вакцины от коронавируса защищают организм более чем на 80%. Однако для такой высокой защиты должно пройти три или четыре недели после первой прививки препаратом.