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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

В Британии фиксируют самый низкий показатель смертности от Covid-19 с октября

1 марта в Великобритании зафиксировали самый низкий с октября показатель смертности. За сутки в стране зафиксировали 104 летальных исхода.

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Общее количество смертей в Великобритании составило 122 953 человека.

В то же время за сутки положительный результат теста получили 5 455 граждан Великобритании, что является самым низким показателем со 2 октября.

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Всего с начала пандемии в Великобритании зарегистрировано 4 182 009 случаев коронавирусной болезни.

Новое исследование вакцины

Согласно новому исследованию Public Health England (PHE), один укол вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech или Oxford/AstraZeneca обеспечивает серьезную защиту от госпитализации и тяжелых заболеваний у пожилых людей.

Новое исследование в Англии показало, что обе вакцины от коронавируса защищают организм более чем на 80%. Однако для такой высокой защиты должно пройти три или четыре недели после первой прививки препаратом.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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