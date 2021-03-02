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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

В Индонезии снова проснулся Синабунг: столб пепла достигает более 5 км

В Индонезии проснулся вулкан Синабунг и выбросил столб пепла на высоту более 5 км от кратера.

В Индонезии снова проснулся Синабунг: столб пепла достигает более 5 км

Вулканологи сообщают о 13 отдельных взрывах, информации о погибших пока нет.

Власти утверждают, что угрозы для жизни населения нет, ведь пятикилометровое кольцо вокруг вулкана остается заселенным последние несколько лет.

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Офицер по мониторингу Мухаммад Нурул Асрори утверждает, это самое большое облако пепла с момента первого извержения вулкана в 2010 году.

Тогда Синабунг неожиданно проснулся впервые за 400 лет.

Хотя сейчас угрозы нет, Мухаммад Нурул Асрори предупреждает, что вулкан остается опасным.

— Большой купол лавы в любой момент может лопнуть, вызвав еще большую лавину горячих облаков, — отмечает офицер.

Извержение Синабунга

Последний раз активность Синабунга была зафиксирована 25 февраля. Извержение продолжалось около трех минут, а столб пепла поднялся на 1,5 км вверх.

Погибших и раненых не было.

Источник: AFP

Фото: Depositphotos

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