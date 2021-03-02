В Индонезии снова проснулся Синабунг: столб пепла достигает более 5 км

В Индонезии проснулся вулкан Синабунг и выбросил столб пепла на высоту более 5 км от кратера.

Вулканологи сообщают о 13 отдельных взрывах, информации о погибших пока нет.

Власти утверждают, что угрозы для жизни населения нет, ведь пятикилометровое кольцо вокруг вулкана остается заселенным последние несколько лет.

Офицер по мониторингу Мухаммад Нурул Асрори утверждает, это самое большое облако пепла с момента первого извержения вулкана в 2010 году.

Тогда Синабунг неожиданно проснулся впервые за 400 лет.

Хотя сейчас угрозы нет, Мухаммад Нурул Асрори предупреждает, что вулкан остается опасным.

— Большой купол лавы в любой момент может лопнуть, вызвав еще большую лавину горячих облаков, — отмечает офицер.

Извержение Синабунга

Последний раз активность Синабунга была зафиксирована 25 февраля. Извержение продолжалось около трех минут, а столб пепла поднялся на 1,5 км вверх.

Погибших и раненых не было.