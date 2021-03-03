Российского оппозиционера Алексея Навального, которого 2 февраля 2021 года приговорили к колонии, отправили отбывать наказание в исправительное учреждение, которое занимается пошивом нижнего белья для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным издания The Insider, исправительная колония №2 в Покрове Владимирской области получила контракт в 2018 году от Управления ФСИН в регионе на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон.

Сумма контракта — 821 тыс. рублей.

Согласно договоренности, колония должна была поставить 4 тыс. трусов и кальсон по цене 81 рубль за штуку, сорочки стоят дороже — по 311 рублей.

Приговор Навальному

В августе 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили. В этом подозревают представителей властей России.

После длительного лечения в Германии он вернулся в РФ, где его задержали правоохранительные органы по делу об Ив Роше (он вместе с братом якобы убедил компанию заключить невыгодную сделку).

2 февраля 2021 года суд заменил ему условный срок на реальный и приговорил к 3,5 годам лишения свободы.

В конце февраля Навального доставили в исправительную колонию в Покрове. Больше новостей об Алексее Навальном читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Insider