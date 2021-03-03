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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Не нужно быть наивными с российскими и китайскими Covid-вакцинами — Туск

Экс-президент Евросовета Дональд Туск призвал европейцев не доверять слепо российским и китайским вакцинам против коронавируса.

дональд туск

Он считает, что в этом вопросе не нужно быть наивными.

— Я предостерегаю от такого наивного подхода к этим очень циничным игрокам. Я говорю о китайских и российских властях. И, прежде всего, я хотел бы предостеречь власти Польши, а также другие европейские страны от покупки и попыток вакцинации своих граждан вакциной, которая не была протестирована, — отметил Дональд Туск.

Причиной такого заявления стало то, что президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином о возможности сотрудничества в области вакцин.

Вакцинация против коронавируса

В мире с декабря 2020 года проходит вакцинация против коронавируса.

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В то же время на рынке уже началась борьба между главными поставщиками вакцин, из-за чего в сети распространяется много непроверенной информации о веществах.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Euractiv

Фото: Dreamstime

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