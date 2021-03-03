Коронавирус в мире не отступает. По состоянию на 3 марта в мире зафиксировано 11 4315 846 случаев коронавируса, 286 062 — за последние сутки.

Всего за период пандемии зарегистрировано 2 539 427 летальных случаев, за последние сутки от осложнений Covid-19 умер 6 881 человек.

Где больше всего больных коронавирусом

Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

США — 28 345 585;

Индия — 11 139 516;

Бразилия — 10 587 001;

Российская Федерация — 4 268 215;

Великобритания — 4 182 013.

Лидеры по количеству смертей

США — 510 925;

Бразилия — 255 720;

Мексика — 186 152;

Индия — 157 346;

Великобритания — 122 953.

По данным издания Bloomberg, Евросоюз планирует за несколько месяцев ввести паспорта вакцинации. Еврокомиссия будет отвечать и разработку системы, чтобы спасти туристическую отрасль.

В документе будет указана информация, вакцинировался ли человек и болел ли он коронавирусом.

При этом в США два штата отменили основные карантинные правила, а также обязательное использование масок.

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Коронавирус в Украине

3 марта Министерство здравоохранения подтвердило 1364705 случаев коронавируса, за последние сутки заболели еще 7235 человек.

Сейчас в Украине зафиксировано 26 397 летальных случаев, за последние сутки умерли 185 человек.

В то же время во всех регионах продолжается вакцинация граждан. По состоянию на утро 3 марта прививки получили 6888 украинском. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.