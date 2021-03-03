Коронавирус в мире не отступает. По состоянию на 3 марта в мире зафиксировано 11 4315 846 случаев коронавируса, 286 062 — за последние сутки.
Всего за период пандемии зарегистрировано 2 539 427 летальных случаев, за последние сутки от осложнений Covid-19 умер 6 881 человек.
Где больше всего больных коронавирусом
Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.
- США — 28 345 585;
- Индия — 11 139 516;
- Бразилия — 10 587 001;
- Российская Федерация — 4 268 215;
- Великобритания — 4 182 013.
Лидеры по количеству смертей
- США — 510 925;
- Бразилия — 255 720;
- Мексика — 186 152;
- Индия — 157 346;
- Великобритания — 122 953.
По данным издания Bloomberg, Евросоюз планирует за несколько месяцев ввести паспорта вакцинации. Еврокомиссия будет отвечать и разработку системы, чтобы спасти туристическую отрасль.
В документе будет указана информация, вакцинировался ли человек и болел ли он коронавирусом.
При этом в США два штата отменили основные карантинные правила, а также обязательное использование масок.
Коронавирус в Украине
3 марта Министерство здравоохранения подтвердило 1364705 случаев коронавируса, за последние сутки заболели еще 7235 человек.
Сейчас в Украине зафиксировано 26 397 летальных случаев, за последние сутки умерли 185 человек.
В то же время во всех регионах продолжается вакцинация граждан. По состоянию на утро 3 марта прививки получили 6888 украинском. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.