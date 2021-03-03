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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Первые штаты США отменили маски и карантинные ограничения

В Соединенных Штатах губернаторы Техаса и Миссисипи объявили об отмене основных карантинных мер, в том числе обязательного ношения масок.

Первые штаты США отменили маски и карантинные ограничения

Также в этих штатах открываются все предприятия.

— Пришло время открыть Техас на 100 процентов. Коронавирус не исчез внезапно, но государственные мандаты больше не нужны, — сказал губернатор Техаса Грег Эбботт.

Вскоре после этого губернатор Миссисипи Тейт Ривз объявил, что с 3 марта штат также прекращает масочный режим.

— Наши госпитализации и количество случаев заболевания резко упали, а вакцина быстро распространяется. Время пришло! — написал Ривз.

В то же время директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенский предостерегла власти об отмене карантина.

— Я действительно обеспокоена сообщениями о том, что все больше штатов отменяют именно те меры общественного здоровья, которые мы рекомендовали для защиты людей от Covid-19, — сказала Валенский.

Вакцинация в США

В США планируют до конца мая 2021 года получить достаточное количество вакцин против коронавируса, которое позволит иммунизировать все взрослое население страны.

Об этом заявил президент США Джой Байден. В то же время количество взрослого населения США составляет более 200 млн человек.

Также Байден надеется, что американцы смогут вернуться к привычному ритму жизни примерно через год.

Источник: NBC News

Фото: Pexels

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