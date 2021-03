Первые штаты США отменили маски и карантинные ограничения

В Соединенных Штатах губернаторы Техаса и Миссисипи объявили об отмене основных карантинных мер, в том числе обязательного ношения масок.

Также в этих штатах открываются все предприятия.

Вскоре после этого губернатор Миссисипи Тейт Ривз объявил, что с 3 марта штат также прекращает масочный режим.

Starting tomorrow, we are lifting all of our county mask mandates and businesses will be able to operate at full capacity without any state-imposed rules. Our hospitalizations and case numbers have plummeted, and the vaccine is being rapidly distributed. It is time!

— Tate Reeves (@tatereeves) March 2, 2021