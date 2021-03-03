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Факты / Мир / Росія
Анастасія Дячкіна |

Умер известный телекомментатор Юрий Розанов

Умер бывший комментатор ТК Футбол Юрий Розанов. Ему было 59 лет.

Умер известный телекомментатор Юрий Розанов

Об этом в Twitter написал его коллега Михаил Моссаковский.

Юрий Розанов начал работать комментатором в 1996 году, после того как попал на только созданный тогда НТВ-плюс по результатам первого конкурса комментаторов.

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Розанов специализировался на комментировании футбола и хоккея.

С сентября 2012 по апрель 2014 года Юрий Розанов работал на каналах ТРК Украина и Футбол.

С мая по ноябрь 2019 года не выходил в эфир из-за онкологии.

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