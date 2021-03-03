В США назвали организации, против которых ввели санкции в связи с отравлением и преследованием российского оппозиционера Алексея Навального.

Министерство торговли страны указало в Федеральном реестре США 10 российских предприятий и компаний.

В список попали:

27-ой Научный центр Минобороны;

Химмед;

Фемтеко;

Интерлаб;

Лабинвест;

Аналит продактс;

Интертек Инструментс;

Фармконтракт;

Рау фарм;

Регионснаб.

Также под санкциями находятся три немецких организации — ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie.

А списке и одна компания из Швейцарии — ChimConnect AG.

По мнению Вашингтона, все они могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.

Санкции против России

2 марта вслед за ЕС США ввели санкции против России за преследование Алексея Навального.

Помимо 14 организаций, туда попали и ряд высокопоставленных представителей властей РФ.

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Источник: Федеральный реестр США