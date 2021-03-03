В США назвали организации, против которых ввели санкции в связи с отравлением и преследованием российского оппозиционера Алексея Навального.
Министерство торговли страны указало в Федеральном реестре США 10 российских предприятий и компаний.
В список попали:
- 27-ой Научный центр Минобороны;
- Химмед;
- Фемтеко;
- Интерлаб;
- Лабинвест;
- Аналит продактс;
- Интертек Инструментс;
- Фармконтракт;
- Рау фарм;
- Регионснаб.
Также под санкциями находятся три немецких организации — ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie.
А списке и одна компания из Швейцарии — ChimConnect AG.
По мнению Вашингтона, все они могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.
Санкции против России
2 марта вслед за ЕС США ввели санкции против России за преследование Алексея Навального.
Помимо 14 организаций, туда попали и ряд высокопоставленных представителей властей РФ.
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Источник: Федеральный реестр США