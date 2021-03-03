В США планируют до конца мая 2021 года получить достаточное количество вакцин против коронавируса, которое позволит иммунизировать все взрослое население страны.

Об этом во время брифинга заявил президент США Джой Байден.

— Наша страна на пути к тому, чтобы у нее было достаточно вакцины для каждого взрослого до конца мая, — отметил Джо Байден.

При этом количество взрослого населения США составляет более 200 млн человек.

Также Байден надеется, что американцы смогут вернуться к привычному ритму жизни примерно через год.

Коронавирус в США

США грозит четвертая волна коронавируса.

Такой риск существует из-за распространения новых штаммов вируса, что ухудшает эпидситуацию.

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Источник: CNBC Television