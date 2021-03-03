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Факты / Мир
Людмила Грубник |

США планируют обеспечить взрослое население Covid-вакцинами до конца мая

В США планируют до конца мая 2021 года получить достаточное количество вакцин против коронавируса, которое позволит иммунизировать все взрослое население страны.

джо байден

Об этом во время брифинга заявил президент США Джой Байден.

— Наша страна на пути к тому, чтобы у нее было достаточно вакцины для каждого взрослого до конца мая, — отметил Джо Байден.

При этом количество взрослого населения США составляет более 200 млн человек.

Также Байден надеется, что американцы смогут вернуться к привычному ритму жизни примерно через год.

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Такой риск существует из-за распространения новых штаммов вируса, что ухудшает эпидситуацию.

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Источник: CNBC Television

Фото: Dreamstime

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