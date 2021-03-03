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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В Южной Корее два человека умерли после прививки Covid-вакциной AstraZeneca

Южная Корея расследует два случая смерти после вакцинации против коронавируса препаратом AstraZeneca.

В Южной Корее два человека умерли после прививки Covid-вакциной AstraZeneca

Об этом 3 марта сообщил директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ен Кен.

Оба пациента проживали в домах престарелых: они умерли через несколько дней после получения прививок.

63-летний мужчина незадолго до вакцинации перенес инсульт. После получения прививки у него повысилась температура, а медики диагностировали пневмонию.

50-летний пациент с диабетом и после многочисленных инфарктов умер через 11 часов после вакцинации.

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Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний пока не подтвердило причинно-следственной связи с вакциной AstraZeneca.

Пресс-секретарь AstraZeneca заявила, что пока компания воздержится от комментариев.

Вакцинация в Южной Корее

Южная Корея начала вакцинацию от коронавируса в начале прошлой недели.

По состоянию на 3 марта прививки получили уже более 87 тыс. человек.

Большинство граждан вакцинировали препаратом AstraZeneca, и только 15% — препаратом Pfizer.

О побочных реакциях (головная боль и лихорадка) уже заявили более 200 вакцинированных граждан.

Фото: Depositphotos

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