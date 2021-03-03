В Италии зафиксировали еще одну мутацию коронавируса — “нигерийский” штамм.

Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо. Мутацию обнаружили на севере страны, в городе Брешия.

— Впервые в Италии мы обнаружили штамм, несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против коронавируса, — заявил Арнальдо Карузо.

Сам же штамм обнаружили в Нигерии в конце декабря 2020 года.

Штаммы коронавируса

С начала пандемии в мире начали фиксировать новые штаммы коронавируса. В декабре 2020 года заявили о распространении британского варианта вируса, в связи с этим Великобритания значительно усилила карантин.

В Украине же обнаружили пять видов вируса.

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Источник: ANSA