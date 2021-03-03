PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубник |

Вызывает беспокойство: в Италии ученые встревожены из-за штамма Covid-19

В Италии зафиксировали еще одну мутацию коронавируса — “нигерийский” штамм.

карантин в україні

Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо. Мутацию обнаружили на севере страны, в городе Брешия.

— Впервые в Италии мы обнаружили штамм, несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против коронавируса, — заявил Арнальдо Карузо.

Сам же штамм обнаружили в Нигерии в конце декабря 2020 года.

Штаммы коронавируса

С начала пандемии в мире начали фиксировать новые штаммы коронавируса. В декабре 2020 года заявили о распространении британского варианта вируса, в связи с этим Великобритания значительно усилила карантин.

Читайте
В Великобритании разыскивают неизвестного носителя бразильского штамма Covid-19

В Украине же обнаружили пять видов вируса.

Подробнее о штаммах коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: ANSA

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка