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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Вторая среди стран ЕС: Чехия запросила у Китая вакцину Sinopharm

Чехия стала второй страной ЕС после Венгрии, которая запросила вакцины от коронавируса в Китае.

Вторая среди стран ЕС: Чехия запросила у Китая вакцину Sinopharm

Об этом говорится в заявлении на сайте президента Чехии.

— Премьер-министр Чехии попросил президента республики связаться с президентом Китайской Народной Республики с просьбой о поставках китайской вакцины Sinopharm, — говорится в заявлении.

Китайская сторона решила немедленно удовлетворить просьбу президента Чехии.

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В заявлении не указывается, сколько именно вакцин Чехия получит от Китая и когда следует ожидать прибытия.

Недавно Прага купила вакцину Спутник V у России, поскольку премьер-министр резко критиковал медленное предоставление вакцин ЕС странам-членам.

Источник: Prazsky Hrad

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