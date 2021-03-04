Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил стратегию внешней политики Соединенных Штатов. Он выделил восемь основных целей администрации президента Джо Байдена.

По словам Блинкена, основным приоритетом во внешней политике США является дипломатия, а не военные вмешательства.

— Соединенные Штаты убедятся, что имеют сильные вооруженные силы в мире. Наша способность быть эффективными дипломатами не последним образом зависит от силы нашей армии, — заявил Энтони Блинкен.

Основные цели новой администрации США:

преодолеть Covid-19 и усилить глобальную охрану здоровья;

отвлечь экономический кризис и построить стабильную и более инклюзивную глобальную экономику;

обновить мощь демократии в США, а затем в мире;

создать гуманную и эффективную систему иммиграции;

оживить отношения с союзниками и партнерами;

преодолеть климатический кризис и стимулировать использование зеленой энергетики;

обеспечить лидерство США в сфере технологий;

решить вопрос отношений с Китаем.

1 марта администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине новый пакет военной помощи в размере $125 млн.

Вашингтон также планирует продолжать предоставлять Киеву и летальное оружие. Необходимость этого заключается в усилении агрессии со стороны России.