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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Когда дети смогут вакцинироваться от Covid-19 — объяснение эксперта

Подростки смогут вакцинироваться от Covid-19 уже этой осенью, а для младших детей прививки, вероятнее всего, станут доступными только в начале 2022 года.

Когда дети смогут вакцинироваться от Covid-19 — объяснение эксперта

Соответствующий прогноз озвучил главный инфекционист США, директор Национального Института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

— Сейчас мы предполагаем, что клинические испытания дадут нам информацию о том, что к осени старшеклассники смогут пройти вакцинацию, — отметил врач.

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В то же время дети от 6 до 12 лет получат доступ к прививке от коронавируса не раньше зимы.

— Дети в начальной школе от 6 до 12 лет не смогут пройти вакцинацию, пока их испытания не будут завершены, что, вероятно, произойдет не раньше, чем в конце этого года, — сказал Фаучи.

В США планируют до конца мая 2021 года получить достаточное количество вакцин против коронавируса, которая позволит иммунизировать все взрослое население страны.

В то же время количество взрослого населения США составляет более 200 млн человек.

Президент США Джо Байден надеется, что американцы смогут вернуться к привычному ритму жизни примерно через год.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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