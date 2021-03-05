В Великобритании начали проводить исследования нового вида коронавируса.

Случаи нового вида Covid-19 впервые обнаружили 15 февраля при сканировании генома (наследственного материала, находящегося в клетках организма). Тогда все лица с положительным результатом теста и их контакты с другими людьми отследили, а также каждый из них отправился на самоизоляцию.

Все чаще обнаруживают новые разновидности Covid-19, в связи с этим эксперты проводят новые исследования и анализы, чтобы определить, какой вид более опасный, а какой не причинит значительного вреда для организма.

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В настоящее время проводятся дополнительные испытания в Англии для подавления распространения опасной разновидности коронавируса, в котором содержаться летучие органические вещества. Они характерны тем, что из-за особенностей давления насыщенных паров в значительной концентрации попадают в окружающую среду, в частности оседают на мебели в помещениях и других предметов быта.

Новый вид коронавируса в Великобритании

Обнаруженный в Великобритании новый вид коронавируса распространяется быстрее, чем обычный. В королевстве провели исследование, согласно которому обнаружили, что несмотря на скорость распространения новая разновидность Covid-19 не является более опасной для организма человека.

Однако власти призывают придерживаться противоэпидемический ограничений, поскольку этот вид еще не достаточно изучили для окончательного анализа данных и способов лечения.