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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Более 10 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 4 марта

По состоянию на 4 марта коронавирус в мире обнаружили у 114 853 685 жителей планеты.

Более 10 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 4 марта

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 416 197 человек.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 554 694 летальных исходов, за сутки 10 381 человек не смог побороть вирус.

Украина в мировом рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Где больше всего заболели за день

  • Бразилия — 59 925;
  • США — 57 831;
  • Франция — 26 788;
  • Италия — 20 840;
  • Индия — 17 407.

Где больше всего больных коронавирусом

  • США — 28 403 416;
  • Индия — 11 156 923;
  • Бразилия — 10 646 926;
  • Российская Федерация — 4 290 135;
  • Великобритания — 4 194 789.

Страны с наибольшим количеством смертей

  • США — 513 071;
  • Бразилия — 257 361;
  • Мексика — 187 187;
  • Индия — 157 435;
  • Великобритания — 123 783.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине обнаружили всего 1 374 762 случая коронавируса. Наличие Covid-19 подтвердили еще у 10 057 человек, среди них 3 271 людей госпитализировали в больницу.

За последние сутки зафиксировали 194 летальных случая, всего — 26 591 случай. На территории страны началась третья волна коронавируса, говорят представители государства. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего.

Однако страшную болезнь за последние сутки смогли преодолеть 4,8 тыс. пациентов, за весь период пандемии 1 186 873 украинцев победили коронавирус.

Источник: World Health Organization

Фото: Pexels

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