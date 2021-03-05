По состоянию на 4 марта коронавирус в мире обнаружили у 114 853 685 жителей планеты.
За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 416 197 человек.
За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 554 694 летальных исходов, за сутки 10 381 человек не смог побороть вирус.
Украина в мировом рейтинге распространения болезни занимает 17 место.
Где больше всего заболели за день
- Бразилия — 59 925;
- США — 57 831;
- Франция — 26 788;
- Италия — 20 840;
- Индия — 17 407.
Где больше всего больных коронавирусом
- США — 28 403 416;
- Индия — 11 156 923;
- Бразилия — 10 646 926;
- Российская Федерация — 4 290 135;
- Великобритания — 4 194 789.
Страны с наибольшим количеством смертей
- США — 513 071;
- Бразилия — 257 361;
- Мексика — 187 187;
- Индия — 157 435;
- Великобритания — 123 783.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине обнаружили всего 1 374 762 случая коронавируса. Наличие Covid-19 подтвердили еще у 10 057 человек, среди них 3 271 людей госпитализировали в больницу.
За последние сутки зафиксировали 194 летальных случая, всего — 26 591 случай. На территории страны началась третья волна коронавируса, говорят представители государства. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего.
Однако страшную болезнь за последние сутки смогли преодолеть 4,8 тыс. пациентов, за весь период пандемии 1 186 873 украинцев победили коронавирус.