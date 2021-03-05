По состоянию на 4 марта коронавирус в мире обнаружили у 114 853 685 жителей планеты.

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 416 197 человек.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 554 694 летальных исходов, за сутки 10 381 человек не смог побороть вирус.

Украина в мировом рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Где больше всего заболели за день

Бразилия — 59 925;

США — 57 831;

Франция — 26 788;

Италия — 20 840;

Индия — 17 407.

Где больше всего больных коронавирусом

США — 28 403 416;

Индия — 11 156 923;

Бразилия — 10 646 926;

Российская Федерация — 4 290 135;

Великобритания — 4 194 789.

Страны с наибольшим количеством смертей

США — 513 071;

Бразилия — 257 361;

Мексика — 187 187;

Индия — 157 435;

Великобритания — 123 783.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине обнаружили всего 1 374 762 случая коронавируса. Наличие Covid-19 подтвердили еще у 10 057 человек, среди них 3 271 людей госпитализировали в больницу.

За последние сутки зафиксировали 194 летальных случая, всего — 26 591 случай. На территории страны началась третья волна коронавируса, говорят представители государства. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего.

Однако страшную болезнь за последние сутки смогли преодолеть 4,8 тыс. пациентов, за весь период пандемии 1 186 873 украинцев победили коронавирус.