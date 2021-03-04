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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Риск штурма существует: Нацгвардию просят продолжить охрану Капитолия

Полиция Капитолия США попросила бойцов Национальной гвардии обеспечивать безопасность здания еще 60 дней.

Конгрес США

Такое решение они приняли из-за возможной угрозы насилия, которая, по мнению правоохранительных органов, все еще существует.

Нацгвардия начала охранять Капитолий после штурма здания сторонниками экс-президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года.

Кроме того, разведка страны якобы раскрыла “возможный заговор”, цель которого — очередной штурм. Однако его детали не сообщаются.

Сейчас Национальная гвардия ищет добровольцев для этой работы.

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Штурм Капитолия

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который не был согласен с победой своего оппонента, демократа Джо Байдена, на президентских выборах 3 ноября 2020 года, устроили митинг.

Они штурмовали Капитолий, в ходе акций погибли люди.

Подробнее о штурме Капитолия в США читайте на Фактах ICTV.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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