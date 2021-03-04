В паспортах вакцинации против коронавируса, которые планируют разрабатывать в ЕС, будут указывать не только информацию о прививке, но и данные об отрицательных ПЦР-тестах на Covid-19.

Также в документе может быть информация о выздоровлении человека, пишет Financial Times со ссылкой на проект дипломатической записки.

— Система, вероятно, будет базироваться на трех критериях: данные об отрицательных тестах на коронавирус, вакцинации и выздоровлении от вируса для тех, кто ранее был заражен, — пишут журналисты издания.

При этом в ЕС уже в марте хотят серьезно рассматривать вопрос о введении Covid-паспортов.

Паспорта о вакцинации

В ЕС активно обсуждают вопрос введения паспортов вакцинации против коронавируса.

При этом представители власти опасаются, чтобы они не ограничивали права людей.

Подробнее о паспортах вакцинации от коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Financial Times, РБК-Украина