В паспортах вакцинации против коронавируса, которые планируют разрабатывать в ЕС, будут указывать не только информацию о прививке, но и данные об отрицательных ПЦР-тестах на Covid-19.
Также в документе может быть информация о выздоровлении человека, пишет Financial Times со ссылкой на проект дипломатической записки.
— Система, вероятно, будет базироваться на трех критериях: данные об отрицательных тестах на коронавирус, вакцинации и выздоровлении от вируса для тех, кто ранее был заражен, — пишут журналисты издания.
При этом в ЕС уже в марте хотят серьезно рассматривать вопрос о введении Covid-паспортов.
Паспорта о вакцинации
В ЕС активно обсуждают вопрос введения паспортов вакцинации против коронавируса.
При этом представители власти опасаются, чтобы они не ограничивали права людей.
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Источник: Financial Times, РБК-Украина