В Таиланде в Андаманском море загорелось морское судно. Всех восьмерых членов экипажа эвакуировали с корабля, однако на борту четыре кота. Один из военных решил спасти животных с корабля.

23-летний спасатель военно-морских сил снял рубашку, надел жилет и сразу прыгнул в воду.

— Пламя охватило заднюю часть корабля, он начал тонуть, поэтому я понимал, что надо действовать быстро.

Военный посадил котов на плечи и транспортировал их в безопасное место. Животные не пострадали во время инцидента. Сейчас за ними ухаживают спасатели на командном пункте.

Кот в кабине пилотов

В Судане самолет вернулся в аэропорт через полчаса после вылета. В кабине пилотов был обнаружен кот, который напал на капитана.

По версии, животное могло попасть на воздушное судно, когда там проводилась уборка в ангаре.