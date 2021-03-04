PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Таиланде военные спасли четырех котов с горящего корабля

В Таиланде в Андаманском море загорелось морское судно. Всех восьмерых членов экипажа эвакуировали с корабля, однако на борту четыре кота. Один из военных решил спасти животных с корабля.

Таїланд врятування котів

23-летний спасатель военно-морских сил снял рубашку, надел жилет и сразу прыгнул в воду.

— Пламя охватило заднюю часть корабля, он начал тонуть, поэтому я понимал, что надо действовать быстро.

Военный посадил котов на плечи и транспортировал их в безопасное место. Животные не пострадали во время инцидента. Сейчас за ними ухаживают спасатели на командном пункте.

Читайте
В Черном море горело судно PRINCE 4 - видео и фото события

Кот в кабине пилотов

В Судане самолет вернулся в аэропорт через полчаса после вылета. В кабине пилотов был обнаружен кот, который напал на капитана.

По версии, животное могло попасть на воздушное судно, когда там проводилась уборка в ангаре.

Источник: ВВС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка