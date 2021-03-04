Ученые заявили о риске “постоянного” заражение Covid-19

Люди с очень ослабленной иммунной системой могут достаточно длительное время не выздоравливать от Covid-19, из-за чего коронавирус в их организме сможет приобрести неуязвимость для антител.

Это выяснили специалисты Университета Южной Калифорнии в результате исследования.

Ученые изучили состояние трех пациентов, страдающих лейкемией и зараженных коронавирусом: мальчика и девочки младше пяти лет и человека в возрасте от 20 до 25 лет.

В результате исследования выяснили, что следы вируса в их организме сохранялись в течение 162 дней с момента заражения.

— Наши результаты показали накопление мутаций, часть из которых может вызвать выскальзывание иммунной системы, — отмечается в исследовании.

Ученые подчеркивали, что люди с ослабленным иммунитетом очень уязвимы к коронавирусу.

Результаты их исследования показывают необходимость переосмысления мероприятий инфекционного контроля при уходе за пациентами с ослабленной иммунной системой.

Авторы исследования считают необходимым рассмотреть возможность регулярного наблюдения за мутациями коронавируса и их влияния на передачу вируса, а также на работу иммунной системы.

Вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны для пожилых людей

По результатам исследования ученые из Великобритании выяснили, что вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech и AstraZeneca эффективны для иммунизации людей старше 80 лет.

Специалисты рассмотрели 446 вакцинированных пациентов пожилого возраста. Через 14 дней после введения одной дозы вакцины Pfizer она показала эффективность 79,3% в предотвращении появления симптомов у людей с указанной возрастной группы. Эффективность препарата AstraZeneca составила 80,4%.

Источник: medRxiv