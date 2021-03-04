Сицилийский вулкан Этна выбросил столб пепла высотой 12 км и поток свежей лавы. Это уже второе извержение Этны за два дня.

Институт вулканологии INGV сообщил, что это уже девятая активизация вулкана за последнюю фазу вулканической активности.

Из-за Юго-восточного ветра пепел накрыл город Катания.

Сообщается, что в населенных пунктах Николос, Трекастагни, Аки Сант Антонио и Сан Грегорио находили кусочки камней из вулкана.

Извержение Этны

2 марта вулкан Этна снова проснулся и выбросил столб пепла в направлении Катании, также были замечены так называемые “вулканические бомбы” (крупные капли лавы).

Пепел усложнил движение на автодорогах, а мелкие вулканические камни повредили автомобили.

Источник: ANSA