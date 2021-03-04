PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Второй раз за месяц: вулкан Этна выбросил столб пепла на 12 км

Сицилийский вулкан Этна выбросил столб пепла высотой 12 км и поток свежей лавы. Это уже второе извержение Этны за два дня.

Второй раз за месяц: вулкан Этна выбросил столб пепла на 12 км

Институт вулканологии INGV сообщил, что это уже девятая активизация вулкана за последнюю фазу вулканической активности.

Из-за Юго-восточного ветра пепел накрыл город Катания.

Читайте
В Индонезии проснулся вулкан Синабунг: пепел поднялся на 1,5 км

Сообщается, что в населенных пунктах Николос, Трекастагни, Аки Сант Антонио и Сан Грегорио находили кусочки камней из вулкана.

Извержение Этны

2 марта вулкан Этна снова проснулся и выбросил столб пепла в направлении Катании, также были замечены так называемые “вулканические бомбы” (крупные капли лавы).

Пепел усложнил движение на автодорогах, а мелкие вулканические камни повредили автомобили.

Источник: ANSA

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка