На пункте пропуска Ягодин-Дорогуск автобус с 25 украинцами не пустили в Польшу из-за положительного теста на Covid-19 у одного из пассажиров.

Когда пограничники проверяли документы, то мужчина сам сообщил, что имеет положительный результат теста на коронавирус. Но он уверял, что чувствует себя хорошо и не имеет симптомов болезни.

Однако пограничники из-за вероятности того, что мужчина мог заразить коронавирусом всех, кто был в автобусе, пассажиров изолировали и вызвали санитарную инспекцию и медиков.

В результате автобус с 26 пассажирами, среди которых было 25 граждан Украины и гражданин Молдовы, завернули обратно в Украину.

Правила въезда в Польшу

В конце февраля из-за сложной ситуации с коронавирусом Польша изменила правила въезда для иностранцев и усилила карантин.

Поэтому теперь на самоизоляции после пересечения границы нужно находиться как минимум до 14 дней. Но эта норма не касается людей, которые сделали прививку двумя дозами вакцины против коронавируса.

Источник: Lublin112.pl