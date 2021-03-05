PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Из-за положительного Covid-теста у пассажира: в Польшу не пустили автобус с 25 украинцами

На пункте пропуска Ягодин-Дорогуск автобус с 25 украинцами не пустили в Польшу из-за положительного теста на Covid-19 у одного из пассажиров.

Из-за положительного Covid-теста у пассажира: в Польшу не пустили автобус с 25 украинцами

Когда пограничники проверяли документы, то мужчина сам сообщил, что имеет положительный результат теста на коронавирус. Но он уверял, что чувствует себя хорошо и не имеет симптомов болезни.

Однако пограничники из-за вероятности того, что мужчина мог заразить коронавирусом всех, кто был в автобусе, пассажиров изолировали и вызвали санитарную инспекцию и медиков.

Читайте
После второй прививки: Польша будет выдавать паспорта вакцинации

В результате автобус с 26 пассажирами, среди которых было 25 граждан Украины и гражданин Молдовы, завернули обратно в Украину.

Правила въезда в Польшу

В конце февраля из-за сложной ситуации с коронавирусом Польша изменила правила въезда для иностранцев и усилила карантин.

Поэтому теперь на самоизоляции после пересечения границы нужно находиться как минимум до 14 дней. Но эта норма не касается людей, которые сделали прививку двумя дозами вакцины против коронавируса.

Источник: Lublin112.pl

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх