Команда Всемирной организации здравоохранения, которая расследует происхождение Covid-19 планирует отменить промежуточный отчет по результатам своей недавней миссии в Китай.

Группа из двух десятков ученых в открытом письме призвала провести новое международное расследование.

Они отметили, что команда ВОЗ, которая в прошлом месяце вернулась из Уханя, не имела достаточного доступа для адекватного расследования возможных источников коронавируса.

В письме, подписанном экспертами из Франции, США, Индии, Австралии и других стран, указано, что достоверное расследование требовало, среди прочего, проведения конфиденциальных интервью и более полного доступа к подтвержденным и возможным случаям коронавируса в Китае в конце 2019 года, когда впервые был обнаружена вспышка в Ухане.

Эксперты уверяют, что им следует позволить просматривать записи, журналы экспериментов из всех лабораторий, работающих с коронавирусами.

– Мы не можем позволить себе расследование причин пандемии, которое не является абсолютно тщательным и достоверным. Сегодняшние усилия нельзя назвать прозрачным расследованием, – говорится в письме ВОЗ.

Группа из 26 ученых и экспертов в области вирусологии, зоологии и микробиологии заявила, что для команды ВОЗ проводить полное расследование было почти невозможно, и любой доклад был неполным из-за политических компромиссов, поскольку его должна была одобрить китайская сторона.

Подписанты открытого письма заявляют, что не поддерживают ни единой гипотезы, но считают, что преждевременно исключать возможность утечки или аварии, например, в Институте вирусологии Уханя.

Они настаивают на том, что эксперты должны рассмотреть несколько возможных сценариев, в частности, заразился ли сотрудник лаборатории вирусом, развивающимся естественным путем, при отборе проб летучих мышей в дикой природе, во время транспортировки зараженных животных или при утилизации лабораторных отходов.

Они также заявили, что нужно изучить, мог ли SARS-CoV-2 быть результатом экспериментов с вирусами, найденными в дикой природе.

Между тем Пекин настаивает на проведении подобных миссий под руководством ВОЗ в других странах, в частности в США, чтобы выяснить, не мог ли вирус попасть в Китай вместе с замороженными продуктами.

Министерство иностранных дел Китая охарактеризовало открытое письмо ученых как “старое вино в новых бутылках”.

Ведомство напоминает, что миссия ВОЗ пришла к выводу, что лабораторное происхождение коронавируса является чрезвычайно маловероятным и не стоит дальнейших исследований.

Ни министерство иностранных дел, ни национальная комиссия здравоохранения Китая не ответили на просьбу прокомментировать отчет миссии в Ухане.

Расследование ВОЗ о происхождении коронавируса

9 февраля в Ухане обнародовали предварительные результаты расследования ВОЗ о происхождении коронавируса.

Эксперты миссии сообщили, что версия о лабораторном происхождении Covid-19 является маловероятной. Ученые склонялись к мнению, что вирус мог передаться человеку от летучих мышей или других животных.

Также представители миссии ВОЗ не исключали, что сначала вирус мог попасть на рынок через продукты.

Источник: The Wall Street Journal