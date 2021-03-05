По состоянию на 5 марта коронавирус в мире обнаружили у 115 289 961 жителя планеты.

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 425 675 человек.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 564 560 летальных исходов, за сутки 9 561 человек не смог побороть вирус.

Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Где больше всего заболели за день

Бразилия — 71 704;

США — 65 320;

Франция — 24 739;

Италия — 22 845;

Индия — 16 838.

Где больше всего больных коронавирусом

США — 28 468 736;

Индия — 11 173 761;

Бразилия — 10 718 630;

Российская Федерация — 4 301 159;

Великобритания — 4 201 362.

Страны с наибольшим количеством смертей

США — 515 013;

Бразилия — 259 271;

Мексика — 188 044;

Индия — 157 548;

Великобритания — 124 025.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 5 марта, в Украине обнаружили 1 384 917 случаев коронавируса. За сутки заболели 10 155 украинцев, в частности 577 детей и 345 медицинских работников. Госпитализация понадобилась 3 355 пациентам.

На территории страны началась третья волна коронавируса, говорят представители государства. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего. Однако страшную болезнь за последние сутки смогли преодолеть 4 149 пациентов, за весь период пандемии 1 191 022 украинцев победили коронавирус.