По состоянию на 5 марта коронавирус в мире обнаружили у 115 289 961 жителя планеты.
За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 425 675 человек.
За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 564 560 летальных исходов, за сутки 9 561 человек не смог побороть вирус.
Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 17 место.
Где больше всего заболели за день
- Бразилия — 71 704;
- США — 65 320;
- Франция — 24 739;
- Италия — 22 845;
- Индия — 16 838.
Где больше всего больных коронавирусом
- США — 28 468 736;
- Индия — 11 173 761;
- Бразилия — 10 718 630;
- Российская Федерация — 4 301 159;
- Великобритания — 4 201 362.
Страны с наибольшим количеством смертей
- США — 515 013;
- Бразилия — 259 271;
- Мексика — 188 044;
- Индия — 157 548;
- Великобритания — 124 025.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро пятницы, 5 марта, в Украине обнаружили 1 384 917 случаев коронавируса. За сутки заболели 10 155 украинцев, в частности 577 детей и 345 медицинских работников. Госпитализация понадобилась 3 355 пациентам.
На территории страны началась третья волна коронавируса, говорят представители государства. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего. Однако страшную болезнь за последние сутки смогли преодолеть 4 149 пациентов, за весь период пандемии 1 191 022 украинцев победили коронавирус.