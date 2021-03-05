PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Более 9 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 5 марта

По состоянию на 5 марта коронавирус в мире обнаружили у 115 289 961 жителя планеты.

Более 9 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 5 марта

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 425 675 человек.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 564 560 летальных исходов, за сутки 9 561 человек не смог побороть вирус.

Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Где больше всего заболели за день

  • Бразилия — 71 704;
  • США — 65 320;
  • Франция — 24 739;
  • Италия — 22 845;
  • Индия — 16 838.

Где больше всего больных коронавирусом

  • США — 28 468 736;
  • Индия — 11 173 761;
  • Бразилия — 10 718 630;
  • Российская Федерация — 4 301 159;
  • Великобритания — 4 201 362.

Страны с наибольшим количеством смертей

  • США — 515 013;
  • Бразилия — 259 271;
  • Мексика — 188 044;
  • Индия — 157 548;
  • Великобритания — 124 025.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 5 марта, в Украине обнаружили 1 384 917 случаев коронавируса. За сутки заболели 10 155 украинцев, в частности 577 детей и 345 медицинских работников. Госпитализация понадобилась 3 355 пациентам.

На территории страны началась третья волна коронавируса, говорят представители государства. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего. Однако страшную болезнь за последние сутки смогли преодолеть 4 149 пациентов, за весь период пандемии 1 191 022 украинцев победили коронавирус.

Источник: World Health Organization

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх