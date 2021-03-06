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Факты / Мир
Людмила Грубник |

США и ЕС договорились координировать действия по Украине и РФ

Представители США и ЕС договорились координировать свои действия в отношении Украины и Российской Федерации.

джо байден

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 5 марта.

— Лидеры также согласились координироваться по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по Китаю, России, Беларуси, Украине и Западным Балканам, — уточнили в Белом доме.

Также стороны затронули тему развития партнерства между США и ЕС.

Непризнание США аннексии Крыма

В конце февраля 2021 года президент США Джо Байден заявил, что страна никогда не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

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По его словам, они вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям РФ.

Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Белый дом

Фото: Dreamstime

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