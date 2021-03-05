В Италии будут вводить одну дозу вакцины людям, которые переболели коронавирусом

В Италии всем людям, которые уже переболели коронавирусом, будут вводить только одну дозу вакцины. Это уже третья страна ЕС, где решили не давать вторую дозу вакцины от Covid-19 определенным категориям людей.

В Министерстве здравоохранения отметили, что так хотят сэкономить дефицитные дозы препарата.

Одной дозой рекомендуют прививать тех, кто переболел коронавирусом или имел такой диагноз без симптомов три-шесть месяцев назад. Такое решение также приняли во Франции и Испании.

Италия, которая имеет население около 60 млн человек, получила 4,76 млн доз вакцины от коронавируса.

Коронавирус в Италии

В Италии зафиксировали еще одну мутацию коронавируса — “нигерийский” штамм.

Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо. Мутацию обнаружили на севере страны, в городе Брешия.

Сам же штамм обнаружили в Нигерии в конце декабря 2020 года.

Источник: The Telegraph