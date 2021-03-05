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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

В Израиле объявили о победе над коронавирусом

В Израиле объявили о выходе из коронакризиса благодаря быстрой и эффективной массовой вакцинации населения, а также о том, что страна стала первой в мире, которая победила коронавирус.

Ізраїль

Об этом сообщил премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

По его словам, до конца марта 2021 года в Израиле планируют вакцинировать от коронавирусной инфекции все взрослое население и до апреля текущего года открыть границы.

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— Израиль — первая страна в мире, которая вышла из коронакризиса. А с зеленым паспортом вы можете ходить в рестораны, театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим, — сказал Нетаньяху.

Кроме того, премьер-министр отметил, что ранее Израиль был известен как страна стартапов. С сегодняшнего дня она будет называться также нацией вакцинации, поскольку здесь установили модель для мира.

Карантин в Израиле

В Израиле продлили обязательный карантин в гостиницах для граждан, въезжающих в страну из-за рубежа. Все ограничения будут действовать до 9 марта 2021 года.

Согласно ограничениями, все туристы, въезжающие на территорию Израиля, должны будут пройти обязательный карантин в течение 14 дней. В случае получения двух отрицательный тестов на коронавирус этот срок можно будет сократить до 10 дней.

Источник: The Times Of Israel

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