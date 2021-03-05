Европейский Союз официально снял санкции с Сергея Арбузова — бывшего исполняющего обязанности премьер-министра и первого вице-премьера, и бывшего министра образования Дмитрия Табачника, которые работали в правительстве во времена президентства Януковича.

Соответствующее решение принял 4 марта Совет ЕС, оно вступает в силу с 5 марта.

В то же время санкции сохраняются против бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, бывшего главы МВД Виталия Захарченко, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, бывшего заместителя главы МВД Виктора Ратушняка.

Кроме того, под действием ограничений остаются сын Януковича Александр, сын Пшонки Артем, бизнесмен Сергей Курченко и бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.

Читайте Украина рассчитывает на санкции ЕС против РФ за нарушения прав человека в Крыму

Против Януковича и его сына, Пшонки и его сына, Захарченко, Ратушняка и Курченко санкции продлили до 6 марта 2022 года, против Клименко — до 6 сентября 2021 года.

В 2014 году Европейский Союз ввел санкции и заморозил активы Виктора Януковича и чиновников времен его президентства за злоупотребление государственными финансами и нарушение прав человека.

В марте 2020 года ЕС официально снял санкции с Николая Азарова, который был премьер-министром Украины при Януковиче, и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

В то же время санкции против самого Януковича Европейский Союз продливает ежегодно.

Источник: Официцний журнал ЕС