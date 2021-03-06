85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама вакцинировался от коронавируса.

Пресс-служба Далай-ламы сообщила, что он вакцинировался в субботу, 6 марта, в больнице индийского города Дармсала.

Когда он получил инъекцию, то призывал людей быть смелее и вакцинироваться.

— По словам моих надежных друзей, среди которых врач, нужно сделать эту прививку, чтобы предотвратить серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает и очень хорошая. Поэтому вы тоже должны ее сделать, — сказал он.

О том, какой вакциной привился Далай-лама, не сообщается.

В Индии разрешено использование двух вакцин — Covishield (Oxford-Astra Zeneca) и Covaxin, разработанная индийской компанией Bharat Biotech.

Сколько украинцев готовы вакцинироваться?

В Украине только четверть граждан (24,1%) готовы вакцинироваться от коронавируса, если будет такая возможность.

Об этом говорится в результатах опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В то же время, сразу 60,2% опрошенных заявили, что не будут вакцинироваться.

Источник: Dalai Lama