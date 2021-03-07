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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Одной дозы будет мало: ученые США о прививках вакцинами Pfizer и Moderna

Одноразовые прививки препаратами Pfizer и Moderna не защитят иммунитет человека от коронавируса.

Одной дозы будет мало: ученые США о прививках вакцинами Pfizer и Moderna

С таким заявлением выступили ученые США: они заметили, что для действенности разработчики вакцин рассчитали необходимость в двух дозах препарата.

Одной дозы будет недостаточно для обеспечения защиты от Covid-19, в частности, тяжелого течения болезни.

— Очень важно, чтобы эти вакцины использовались согласно разрешению Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA), чтобы предотвратить заболевание Covid-19, в частности госпитализацию и летальный исход, — заявил директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питер Маркс.

FDA контролирует процесс вакцинации в США: в декабря 2020 года организация утвердила вакцинацию граждан двумя дозами препаратов Pfizer/BioNTech и Moderna.

А вот недавно утвержденная вакцина Johnson & Johnson для действенности потребует лишь одной дозы.

Источник: The Wall Street Journal

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