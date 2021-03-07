Одноразовые прививки препаратами Pfizer и Moderna не защитят иммунитет человека от коронавируса.
С таким заявлением выступили ученые США: они заметили, что для действенности разработчики вакцин рассчитали необходимость в двух дозах препарата.
Одной дозы будет недостаточно для обеспечения защиты от Covid-19, в частности, тяжелого течения болезни.
— Очень важно, чтобы эти вакцины использовались согласно разрешению Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA), чтобы предотвратить заболевание Covid-19, в частности госпитализацию и летальный исход, — заявил директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питер Маркс.
FDA контролирует процесс вакцинации в США: в декабря 2020 года организация утвердила вакцинацию граждан двумя дозами препаратов Pfizer/BioNTech и Moderna.
А вот недавно утвержденная вакцина Johnson & Johnson для действенности потребует лишь одной дозы.
Источник: The Wall Street Journal