478,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом в мире за последние сутки. Такие данные статистики Covid-19 по состоянию на 7 марта.
Общее количество жителей планеты, которые уже переболели или сейчас болеют коронавирусом, по данным ВОЗ, достигло 116 135 492.
Из них умерли в результате осложнений 2 581 976 человек, на последний день – 10 124.
С начала вакцинации введено 249 160 837 доз препаратов от Covid-19.
Где больше всего инфицированных:
- США – 28 602 211;
- Индия – 11 210 799;
- Бразилия – 10 869 227;
- Россия – 4 312 181;
- Великобритания – 4 213 347.
В этом списке Украина занимает 17 место – между ЮАР и Индонезией.
Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:
- США – 519 075;
- Бразилия – 262 770;
- Мексика – 189 578;
- Индия – 157 756;
- Великобритания – 124 419.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 7 марта коронавирус в Украине подтвердили еще у 7 167 человек, с начала эпидемии инфицированы 1 401 228 украинцев.
Из них выздоровели 1 196 520 украинцев, а умерли от осложнений 27 022 больных.