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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Более 116 млн инфицированных: статистика коронавируса в мире 7 марта

478,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом в мире за последние сутки. Такие данные статистики Covid-19 по состоянию на 7 марта.

Щеплення проти коронавірусу

Общее количество жителей планеты, которые уже переболели или сейчас болеют коронавирусом, по данным ВОЗ, достигло 116 135 492.

Из них умерли в результате осложнений 2 581 976 человек, на последний день – 10 124.

С начала вакцинации введено 249 160 837 доз препаратов от Covid-19.

Где больше всего инфицированных:

  • США – 28 602 211;
  • Индия – 11 210 799;
  • Бразилия – 10 869 227;
  • Россия – 4 312 181;
  • Великобритания – 4 213 347.

В этом списке Украина занимает 17 место – между ЮАР и Индонезией.

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Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

  • США – 519 075;
  • Бразилия – 262 770;
  • Мексика – 189 578;
  • Индия – 157 756;
  • Великобритания – 124 419.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 7 марта коронавирус в Украине подтвердили еще у 7 167 человек, с начала эпидемии инфицированы 1 401 228 украинцев.

Из них выздоровели 1 196 520 украинцев, а умерли от осложнений 27 022 больных.

Фото: Dreamstime

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