478,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом в мире за последние сутки. Такие данные статистики Covid-19 по состоянию на 7 марта.

Общее количество жителей планеты, которые уже переболели или сейчас болеют коронавирусом, по данным ВОЗ, достигло 116 135 492.

Из них умерли в результате осложнений 2 581 976 человек, на последний день – 10 124.

С начала вакцинации введено 249 160 837 доз препаратов от Covid-19.

Где больше всего инфицированных:

США – 28 602 211;

Индия – 11 210 799;

Бразилия – 10 869 227;

Россия – 4 312 181;

Великобритания – 4 213 347.

В этом списке Украина занимает 17 место – между ЮАР и Индонезией.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

США – 519 075;

Бразилия – 262 770;

Мексика – 189 578;

Индия – 157 756;

Великобритания – 124 419.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 7 марта коронавирус в Украине подтвердили еще у 7 167 человек, с начала эпидемии инфицированы 1 401 228 украинцев.

Из них выздоровели 1 196 520 украинцев, а умерли от осложнений 27 022 больных.