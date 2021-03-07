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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Более 300 тыс. новых случаев в сутки: статистика коронавируса в мире 6 марта

По состоянию на 6 марта в мире зафиксировано 115 653 459 случаев Covid-19. За последние 24 часа болезнь подтвердили у 353 528 больных. Такие данные приводит ВОЗ.

тестування на коронавірус

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 571 823 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 7 192.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США – 28468736;
  • Индия – 11192088;
  • Бразилия – 10793732;
  • Россия – 4312181;
  • Великобритания – 4207308.
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Страны с наибольшим количеством смертей:

  • США – 515 013;
  • Бразилия – 260 970;
  • Мексика – 188 866;
  • Индия – 157 656;
  • Великобритания – 124 261.

В общем рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место – между ЮАР и Индонезией.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 6 марта коронавирус в Украине подтвердили у 9 144 граждан. Госпитализация понадобилась 3 309 человекам. Не смогли преодолеть болезнь 156 украинцев.

Всего за период пандемии заразился 1 394 061 человек.

Больше всего больных коронавирусом в сутки зафиксировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714) и Ивано-Франковской (676) областях.

Фото: Dreamstime

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