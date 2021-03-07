По состоянию на 6 марта в мире зафиксировано 115 653 459 случаев Covid-19. За последние 24 часа болезнь подтвердили у 353 528 больных. Такие данные приводит ВОЗ.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 571 823 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 7 192.

Страны с наибольшим количеством больных:

США – 28468736;

Индия – 11192088;

Бразилия – 10793732;

Россия – 4312181;

Великобритания – 4207308.

Страны с наибольшим количеством смертей:

США – 515 013;

Бразилия – 260 970;

Мексика – 188 866;

Индия – 157 656;

Великобритания – 124 261.

В общем рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место – между ЮАР и Индонезией.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 6 марта коронавирус в Украине подтвердили у 9 144 граждан. Госпитализация понадобилась 3 309 человекам. Не смогли преодолеть болезнь 156 украинцев.

Всего за период пандемии заразился 1 394 061 человек.

Больше всего больных коронавирусом в сутки зафиксировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714) и Ивано-Франковской (676) областях.