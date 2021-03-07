По состоянию на 6 марта в мире зафиксировано 115 653 459 случаев Covid-19. За последние 24 часа болезнь подтвердили у 353 528 больных. Такие данные приводит ВОЗ.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 571 823 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 7 192.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США – 28468736;
- Индия – 11192088;
- Бразилия – 10793732;
- Россия – 4312181;
- Великобритания – 4207308.
Страны с наибольшим количеством смертей:
- США – 515 013;
- Бразилия – 260 970;
- Мексика – 188 866;
- Индия – 157 656;
- Великобритания – 124 261.
В общем рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место – между ЮАР и Индонезией.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 6 марта коронавирус в Украине подтвердили у 9 144 граждан. Госпитализация понадобилась 3 309 человекам. Не смогли преодолеть болезнь 156 украинцев.
Всего за период пандемии заразился 1 394 061 человек.
Больше всего больных коронавирусом в сутки зафиксировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714) и Ивано-Франковской (676) областях.