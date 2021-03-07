Швейцария может официально запретить ношение паранджи и никаба

Швейцария планирует запретить ношение паранджи, никаба и других вещей, которые закрывают лицо человека.
В эти выходные граждане решают судьбу такой инициативы на референдуме. Официальные результаты голосования будут обнародованы на следующей неделе.
Из соображений толерантности текст документа не содержит слов “паранджа”, “никаб” и даже “ислам”.
Кроме мусульманского населения Швейцарии, постановление также касается митингующих и хулиганов, которые скрывают лицо во время массовых уличных беспорядков.
Автором инициативы о запрете скрывать лицо является комитет Егеркингера: его представители призывают прекратить “исламизацию Швейцарии” и отмечают, что открытые лица — это европейская культурная традиция.
Кроме правых политиков, к инициативе присоединилась часть либеральных феминисток и прогрессивные мусульмане, рассматривают хиджаб и никаб как символы угнетения мусульманских женщин.
Многие общественные и культурные деятели, а также исследователи ислама подчеркивают, что обязательное ношение хиджаба и никаба ни разу не упоминается в Коране и не имеет никакого религиозного основания.
Что такое паранджа
Паранджа (или бурка) — исламская традиционная женская верхняя одежда, которая закрывает тело и лицо.
Не путать с хиджабом — женским головным убором, который можно носить как в закрытом, так и в открытом виде.
Сейчас паранджу запрещено носить в таких европейских странах, как Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Латвия, Франция и Нидерланды.
Источник: Swiss News