Швейцария может официально запретить ношение паранджи и никаба

Швейцария планирует запретить ношение паранджи, никаба и других вещей, которые закрывают лицо человека.

В эти выходные граждане решают судьбу такой инициативы на референдуме. Официальные результаты голосования будут обнародованы на следующей неделе.

Из соображений толерантности текст документа не содержит слов “паранджа”, “никаб” и даже “ислам”.

Кроме мусульманского населения Швейцарии, постановление также касается митингующих и хулиганов, которые скрывают лицо во время массовых уличных беспорядков.

Читайте В Саудовской Аравии арестуют рэпершу Asayel за клип Mecca Girl

Автором инициативы о запрете скрывать лицо является комитет Егеркингера: его представители призывают прекратить “исламизацию Швейцарии” и отмечают, что открытые лица — это европейская культурная традиция.

Кроме правых политиков, к инициативе присоединилась часть либеральных феминисток и прогрессивные мусульмане, рассматривают хиджаб и никаб как символы угнетения мусульманских женщин.

Многие общественные и культурные деятели, а также исследователи ислама подчеркивают, что обязательное ношение хиджаба и никаба ни разу не упоминается в Коране и не имеет никакого религиозного основания.

Что такое паранджа

Паранджа (или бурка) — исламская традиционная женская верхняя одежда, которая закрывает тело и лицо.

Не путать с хиджабом — женским головным убором, который можно носить как в закрытом, так и в открытом виде.

Сейчас паранджу запрещено носить в таких европейских странах, как Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Латвия, Франция и Нидерланды.

Источник: Swiss News