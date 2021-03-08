11,5 тыс. аптек Великобритании могут закрыться из-за требования казначейства вернуть предоставленную им на время пандемии Covid-19 ссуду.

Ведомство настаивает на том, чтобы они вернули £370 млн, полученных в прошлом году.

– К сожалению, из-за требования казначейства больше всего пострадают те районы страны, где аптеки нужны больше всего, – говорит исполнительный директор Комитета по переговорам о фармацевтических услугах Саймон Дюкс.

О списании £370 млн просили также герцоги Великобритании, однако их просьбы, очевидно, отклонили.

Выделенные казначейством деньги аптеки использовали для обеспечения противоэпидемических мероприятий – на закупку средств индивидуальной защиты, уборку и т.д.

Исследование нового вида Covid-19 в Великобритании

В марте ученые начали проводить исследование нового вида Covid-19 в Великобритании – VUI-202102/04. Там обнаружили уже 16 случаев нового штамма коронавируса.

Информации о том, может ли новый вид коронавируса представлять особую опасность для человечества, нет.