Коронавирус в мире не отступает. По состоянию на 8 марта в мире зафиксировано 116 521 281 случай Covid-19. За последние сутки 354 629 жителей планеты заболели коронавирусом.

За весь период пандемии от осложнений коронавируса умерли 2 589 548 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 7 020.

Коронавирус в мире — где больше больных

США — 28 659 480;

Индия — 11 229 398;

Бразилия — 10 938 836;

Российская Федерация — 4 333 029;

Великобритания — 4 218 524.

Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Лидеры по количеству смертей

США — 520 751;

Бразилия — 264 325;

Мексика — 190 357;

Индия — 157 853;

Великобритания — 124 419.

В Финляндии из-за ухудшения эпидемической ситуации ввели усиленный карантин на три недели.

В то же время в Таиланде вдвое сократили срок карантина, который иностранцы должны пройти после пересечения границы страны. Теперь он составляет семь вместо 14 дней.

Израиль и Украина обсудили возможность совместного признания паспортов или сертификатов вакцинации. Однако возникли трудности из-за того, что Израиль не одобрил вакцины, которые используются Украине.

Коронавирус в Украине

8 марта Минздрав Украины подтвердил 1 406 800 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 5 572 человека.

Госпитализация понадобилась 2 136 пациентам. В то же время излечиться удалось 1 734 украинцам.

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