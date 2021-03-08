PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Паспорта вакцинации и более 7 тыс. смертей: коронавирус в мире 8 марта

Коронавирус в мире не отступает. По состоянию на 8 марта в мире зафиксировано 116 521 281 случай Covid-19. За последние сутки 354 629 жителей планеты заболели коронавирусом.

коронавірус, маска

За весь период пандемии от осложнений коронавируса умерли 2 589 548 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 7 020.

Коронавирус в мире — где больше больных

  • США — 28 659 480;
  • Индия — 11 229 398;
  • Бразилия — 10 938 836;
  • Российская Федерация — 4 333 029;
  • Великобритания — 4 218 524.

Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Читайте
В Закарпатской области из Covid-19 прогнозируют коллапс медицинской системы

Лидеры по количеству смертей

  • США — 520 751;
  • Бразилия — 264 325;
  • Мексика — 190 357;
  • Индия — 157 853;
  • Великобритания — 124 419.

В Финляндии из-за ухудшения эпидемической ситуации ввели усиленный карантин на три недели.

В то же время в Таиланде вдвое сократили срок карантина, который иностранцы должны пройти после пересечения границы страны. Теперь он составляет семь вместо 14 дней.

Израиль и Украина обсудили возможность совместного признания паспортов или сертификатов вакцинации. Однако возникли трудности из-за того, что Израиль не одобрил вакцины, которые используются Украине.

Коронавирус в Украине

8 марта Минздрав Украины подтвердил 1 406 800 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 5 572 человека.

Госпитализация понадобилась 2 136 пациентам. В то же время излечиться удалось 1 734 украинцам.

Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка