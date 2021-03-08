Коронавирус в мире не отступает. По состоянию на 8 марта в мире зафиксировано 116 521 281 случай Covid-19. За последние сутки 354 629 жителей планеты заболели коронавирусом.
За весь период пандемии от осложнений коронавируса умерли 2 589 548 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 7 020.
Коронавирус в мире — где больше больных
- США — 28 659 480;
- Индия — 11 229 398;
- Бразилия — 10 938 836;
- Российская Федерация — 4 333 029;
- Великобритания — 4 218 524.
Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.
Лидеры по количеству смертей
- США — 520 751;
- Бразилия — 264 325;
- Мексика — 190 357;
- Индия — 157 853;
- Великобритания — 124 419.
В Финляндии из-за ухудшения эпидемической ситуации ввели усиленный карантин на три недели.
В то же время в Таиланде вдвое сократили срок карантина, который иностранцы должны пройти после пересечения границы страны. Теперь он составляет семь вместо 14 дней.
Израиль и Украина обсудили возможность совместного признания паспортов или сертификатов вакцинации. Однако возникли трудности из-за того, что Израиль не одобрил вакцины, которые используются Украине.
Коронавирус в Украине
8 марта Минздрав Украины подтвердил 1 406 800 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 5 572 человека.
Госпитализация понадобилась 2 136 пациентам. В то же время излечиться удалось 1 734 украинцам.
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