Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Финляндии вводят трехнедельный локдаун.
Парламент страны принял закон, которым усилил противоэпидемические ограничения до 28 марта 2021 года.
Согласно изменениям, в 15 из 19 провинций страны для посетителей закроются рестораны.
При этом комендантский час вводить не будут.
Заведения, которые предоставляют базовые услуги, продуктовые магазины, аптеки, банки, закрываться не будут.
Коронавирус в мире
В течение февраля 2021 года в мире немного улучшилась ситуация с коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения фиксировали уменьшение суточного прироста больных.
Однако в начале марта количество новых больных снова начало расти. В связи с этим ряд стран усиливают карантин.
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Источник: Yle