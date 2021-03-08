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Факты / Мир
Людмила Грубник |

В Финляндии из-за коронавируса вводят трехнедельный локдаун

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Финляндии вводят трехнедельный локдаун.

локдаун в україні

Парламент страны принял закон, которым усилил противоэпидемические ограничения до 28 марта 2021 года.

Согласно изменениям, в 15 из 19 провинций страны для посетителей закроются рестораны.

При этом комендантский час вводить не будут.

Заведения, которые предоставляют базовые услуги, продуктовые магазины, аптеки, банки, закрываться не будут.

Коронавирус в мире

В течение февраля 2021 года в мире немного улучшилась ситуация с коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения фиксировали уменьшение суточного прироста больных.

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Однако в начале марта количество новых больных снова начало расти. В связи с этим ряд стран усиливают карантин.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Yle

Фото: Depositphotos

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