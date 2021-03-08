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Факты / Мир
Людмила Грубник |

В Южной Корее не связывают смерти людей после Covid-прививок с вакциной

После проведения вакцинации против коронавируса веществом от компании AstraZeneca в Южной Корее скончались восемь человек. Однако в стране отрицают связь их смертей с прививкой.

вакцинація від коронавірусу

Об этом во время брифинга 8 марта заявил директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Кен.

— Мы предварительно пришли к выводу, что трудно установить какую-либо связь между неблагоприятной реакцией после вакцинации и их смертью, — отметил Чон Ын Кен.

При этом специалисты сейчас расследуют эти случаи.

Вакцинация против коронавируса

В мире с декабря продолжается вакцинация против коронавируса.

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Однако Южная Корея только в конце февраля присоединилась к этому процессу.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Forbes

Фото: Pixabay

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