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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В США для привитых от коронавируса отменили маски и дистанцию

В США полностью вакцинированным от коронавируса позволили общаться без масок и не соблюдать социальную дистанцию. Это люди, которые получили две дозы вакцины Pfizer/ BionTech или Moderna, или одну инъекцию препаратом Johnson & Johnson.

коронавірус

Однако такое правило отменили только для помещений, на улицах люди все еще должны надевать маски.

Рекомендации также предусматривают, что вакцинированные американцы смогут находиться рядом с людьми, которые имеют низкий риск развития тяжелых заболеваний. Например, в случае, когда привитые бабушки и дедушки посещают здоровых детей и внуков.

Сейчас только 31 млн человек (9% населения США) полностью привились от коронавируса.

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Коронавирус в США

В США — одна из самых критических ситуаций по распространению коронавируса. Страна является лидером по количеству больных и летальных случаев.

По состоянию на 8 марта в США зафиксировано 28659480 случаев коронавируса. От осложнений Covid-19 умерли более 500 тыс. Американцев.

Подробнее, как распространяется коронавирус в США и мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: AP

Фото: Pexels

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