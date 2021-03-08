В Европейском Союзе планируют с апреля 2021 года получать около 100 млн доз вакцин от коронавируса различных производителей ежемесячно.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорится в интервью газете Stuttgarter Nachrichten.
— С апреля количество, согласно планам производителей, удвоится, — отметила Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, по словам спикера, это станет возможно благодаря утверждению новых вакцин в ЕС.
Вакцинация против коронавируса
После одобрения первых вакцин против коронавируса и старта вакцинации в мире начали заявлять о нехватке вещества.
Из-за этого некоторые страны планируют начать собственное производство.
Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте в материалах на сайте Факты ICTV.
Источник: Stuttgarter Nachrichten, УНН