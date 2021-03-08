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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Вакцинация против Covid-19: Франция подарила Словакии 15 тыс. доз AstraZeneca

Франция передала 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca Словакии, где уровень смертности от коронавируса пока самый высокий в мире.

Вакцинация против Covid-19: Франция подарила Словакии 15 тыс. доз AstraZeneca

По словам премьер-министра Словакии Игоря Матовича, это очень хороший и полезный подарок, а также большой жест дружбы.

Кроме того, Франция поддержала идею ЕС о срочном отправлении в Словакию 100 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech.

В Словакии нашли южноафриканский штамм Covid-19 в семи образцах. За последние 14 дней там фиксируют в среднем 24,09 смертей на 100 тыс. жителей. Всего в стране проживает 5,4 млн человек.

AstraZeneca для людей, старше 65 лет

Французское правительство разрешило делать прививки вакциной AstraZeneca для людей, старше 65 лет.

Однако старшим 75 лет все еще будут предлагать делать прививки препаратом Pfizer или Moderna.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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