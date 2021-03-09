Мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом, помогли снизить заболеваемость гриппом. Об этом сообщила Сильвия Брайанд — руководительница отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ.

Особенно снизилась циркуляция болезни в Южном полушарии.

— Наиболее реальное объяснение состоит в том, что меры по борьбе с Covid-19 являются эффективными для противодействия другим инфекционным заболеванием, в частности гриппу.

В дальнейшем эксперты Всемирной организации здравоохранения будут следить за ситуацией, особенно во время массовой вакцинации от коронавируса.

Коронавирус в мире

По состоянию на 8 марта ВОЗ подтвердила 116 521 281 случай коронавируса, за последние сутки заболели 354 629 человек.

Лидеры по количеству заражений — США, Индия и Бразилия. Подробнее, как распространяется коронавирус в мире читайте на Фактах ICTV.