PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Меры по борьбе с Covid-19 помогли снизить заболеваемость гриппом — ВОЗ

Мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом, помогли снизить заболеваемость гриппом. Об этом сообщила Сильвия Брайанд — руководительница отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ.

карантин, коронавірус

Особенно снизилась циркуляция болезни в Южном полушарии.

— Наиболее реальное объяснение состоит в том, что меры по борьбе с Covid-19 являются эффективными для противодействия другим инфекционным заболеванием, в частности гриппу.

В дальнейшем эксперты Всемирной организации здравоохранения будут следить за ситуацией, особенно во время массовой вакцинации от коронавируса.

Читайте
Пандемия Covid-19 закончится к началу 2022 года - ВОЗ

Коронавирус в мире

По состоянию на 8 марта ВОЗ подтвердила 116 521 281 случай коронавируса, за последние сутки заболели 354 629 человек.

Лидеры по количеству заражений — США, Индия и Бразилия. Подробнее, как распространяется коронавирус в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка