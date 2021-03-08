Ежедневно в мире все больше людей заболевают опасным коронавирусом. По этой причине много стран вводят новые противоэпидемические ограничения, чтобы сдержать распространение Covid-19. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 8 марта.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 марта в Украине зафиксировали 5 572 новых случаев заболевания Covid-19. За все время пандемии заразились 1 406 800 украинцев. За сутки сделали 23 227 тестирований, а болезнь смогли преодолеть 1 734 человека.

Уже в девяти областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом. В красной зоне карантина находится четыре региона страны — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В оранжевую зону попали город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области. Остальные области находятся пока в желтой зоне, однако это вскоре может измениться. По словам представителей власти, в Украине началась третья волна коронавируса.

Коронавирус в мире

Вьетнам запустил свою программу вакцинации, согласно которой медицинских работников вакцинируют в первую очередь. Стране грозит четвертая вспышка коронавируса.

С апреля Таиланд сократит обязательный карантин с 14 до семи дней для иностранцев, вакцинированных от коронавируса. Путешественники должны предоставлять отрицательные результаты теста на Covid-19.

Франция может сделать обязательной вакцинацию медицинских работников. Габриэль Аттал, официальный представитель правительства, призвал тех, кто работает в секторе здравоохранения, пройти вакцинацию.

Представители здравоохранения Южной Кореи не обнаружили связи между вакциной AstraZeneca и по крайней мере восемью недавними смертельными случаями. Представители здравоохранения расследовали случаи смерти восьми человек с сопутствующими заболеваниями, у которых были побочные реакции после вакцинации AstraZeneca против Covid-19, но заявили, что не нашли доказательств того, что это было из-за прививки против коронавируса.

Высокопоставленный чиновник Европейского агентства по лекарственным средствам призвал членов Европейского союза воздержаться от предоставления национальных разрешений на российскую вакцину против Covid-19 Sputnik V, пока агентство проверяет ее безопасность и эффективность.

Словакия, страна с самым высоким в мире показателем смертности от Covid-19, получила в подарок 15 тыс. доз вакцины против коронавируса из Франции. Читайте самые главные новости про коронавирус в Украине и мире на сайте Факты ICTV.